البنك المركزي بعدن يوقف نشاط 7 شركات ومنشآت صرافة مخالفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

أوقف البنك المركزي اليمني، عدن، اليوم الخميس، أعمال وأنشطة لـ 7 شركات ومنشآت صرافة، ومنعها من مزاولة أعمال الصرافة.



وقال البنك بأن هذا القرار، جاء بناءً على نتائج حملة التفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وأقر البنك منع التعامل معها، وتعليق أعمالها المالية، وذلك بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم. وفق البلاغ الصادر عن البنك.

كما وجه البنك بإحالتها إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر البلاغ أسماء الشركات وهي :

شركة القطيبي للصرافة

شركة عدن للصرافة

شركة الإنماء إكسبرس للصرافة

شركة بارع للصرافة

شركة الدوحة للصرافة

منشأة المهدي للصرافة

منشأة صدام إكسبرس للصرافة

وجدد البنك تحذيره لكافة شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات الموقفة وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.

كما طالب جميع شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وكان البنك المركزي قد أوقف في الفترة الماضية أكثر من 70 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون وتعليمات الصرافة