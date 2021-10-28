مارم يشيد بالعلاقات التاريخية اليمنية المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم بالعلاقات التاريخية المتميزة بين بلادنا وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات وبالمواقف الأصيلة والمشرفة التي تتبناها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جانب الشعب اليمني الذي يخوض وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة حربا لاهوادة فيها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من النظام الايراني.



وأكد خلال إختتام دورة تدريب الكوادر الدبلوماسية التي نظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، اليوم، على أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات لاعضاء السلك الدبلوماسي وبما يمكنهم من القيام بالمهام المسنودة اليهم في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا .

من جانبه اشار مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير ياسر عثمان الى أن مصر تدعم الشرعية اليمنية في كل المجالات، وأن مصر ستظل داعماً رئيسياً لليمن في كل المراحل التاريخية، وأن هذه الدورة هي بداية لسلسلة من الدعم المصري للمؤسسات اليمنية في العديد من المجالات.

وخلال الدورة تلقى 46 من كوادر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لبلادنا في الخارج، محاضرات حول العمل الدبلوماسي وتنمية المهارات الدبلوماسية، وشئون المراسم وسُبل التعامل مع وسائل الإعلام وصياغة البيانات والمواقف الرسمية وقواعد الإتيكيت والقانون الدولي، وما إلى ذلك من موضوعات تخص الدبلوماسية الحديثة وتسهم في تعزيز القدرات بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الدولية المتسارعة وبما يعكس خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين البلديّن.

حضر الختام، مساعد وزير الخارجية المصري، مدير المعهد الدبلوماسي، السفير جمال عبدالرحيم متولي، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير هشام المقود .