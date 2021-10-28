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الجيش الوطني يكسر هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

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كسرت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجومًا لمليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع عسكرية في جبهة كرش بمحافظة لحج.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع خسرتها سابقاً في منطقة حوامرة شرق الراهدة، إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث تصدوا لها بكل بسالة وأجبروها على التراجع والفرار".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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