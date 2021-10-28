محافظ لحج يشدد على رفع وتيرة تحصيل الإيرادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة بمحافظة لحج، اليوم، برئاسة المحافظ أحمد تُركي، تقرير نشاطات الصندوق وأوضاعه المالية والإدارية والميدانية بالمحافظة للفترة الماضية.



وشدد المحافظ على مضاعفة أداء الصندوق وتكثيف مهامه الميدانية وتحصيل رسوم إيراداته المالية ورفع وتيرتها من الجهات التي يقع عليها واجب سداد مستحقاته المالية سواء كانت عامة أو خاصة، لا سيما منها المصانع والورش والمطاعم والكسارات ومحطات الوقود وغيرها.

وأقر الاجتماع منح فرصة أخرى للأطر البشرية العاملة بالصندوق للارتقاء بأعمالها الإدارية والميدانية.

وكان محافظ لحج قد بحث اليوم مع مديرة مكتب المجلس النرويجي للاجئين بالعاصمة المؤقتة عدن السيدة بولين حزمة تدخُّلات المشروعات الإنسانية الجديدة للمجلس بالمحافظة، التي يمولها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الأوروبي.

واستعرضت "بولين" برامج المجلس التي ينفذها حالياً بمحافظة لحج في حالات الطوارئ المستهدفة للنازحين والمجتمع المحلي المستضيف وتقديم مشروعات الإيواء، والنظافة، والإصحاح البيئي، وسبل العيش، والمياه، وتحسين البنية التحتية للمدارس، ومنظومات الطاقة الشمسية، خاصة في مخيمات النازحين بمديريَتَي تُبَن وطُور البَاحَة بالمحافظة.