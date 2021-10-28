خلال 24 ساعة.. التحالف العربي يستهدف مليشيات الحوثي بـ22 عملية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 22 عملية استهدفت آليات وعناصر مليشيات الحوثي في الجوبة والكسارة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار التحالف العربي، إلى أن عمليات مأرب وحدها، أسفرت عن مقتل 95 عنصرا إرهابيا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية منذ الثلاثاء الماضي، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي بالجوبة والكسارة.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 أفراد.

والثلاثاء الماضي، أعلن التحالف تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية.