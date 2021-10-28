وزير الاعلام يدين قصف مليشيا الحوثي عزلة الجرشة في الجوبة بصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بقصف عزلة الجرشة الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي ايراني الصنع، والذي ادى الى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتهدم مسجد الجرشة وأربعة من منازل المواطنين‏.



واوضح ان هذه الجريمة الارهابية تأتي في ظل استهداف متواصل من قبل مليشيا الحوثي على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة، والتي كان آخرها قصف عزلة الجرشة بأكثر من عشرين قذيفة هاون وكاتيوشا سقط ضحيتها عشرات المدنيين بيت قتيل وجريح، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وتهجير أكثر من 500 أسرة‏.

واشار الارياني الى ارتفاع اعداد الضحايا والمتضررين بين المدنيين منذ تصعيد مليشيا الحوثي في مديريات جنوب محافظة مأرب الى أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم نساء واطفال، بالإضافة الى تهجير ونزوح اكثر من 10 ألاف اسرة من منازلهم وقراهم‏.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب أعمال القتل والتهجير الممنهج لليمنيين في ظل صمت دولي مطبق، وعجز الامم المتحدة عن القيام بواجباتها في الضغط على قيادات المليشيا لوقف تصعيدها العسكري في جبهات مأرب، ووضع حد للجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المدنيين وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.