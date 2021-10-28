التعليم العالي تعلن عن صرف مستحقات الطلاب المبتعثين خلال اليومين القادمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "انه سيتم صرف ربعين من مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج خلال اليومين القادمين".



واكد مصدر في الوزارة وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن وزارة المالية اكملت اعداد التحويلات البنكية الخاصة بالمساعدات المالية للربعين الرابع من 2020 والاول2021م، متوقعاً بدء الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث بالصرف خلال اليومين القادمين.

وأشار الى ان قطاع البعثات يعكف حالياً على إعداد كشوفات مستحقات الربع الثاني والثالث من مستحقات عام 2021 لصرفها لاحقا.. منوها بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، الذي تكفل بصرف المستحقات المالية بحسب الاتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي.