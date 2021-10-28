العوج يبحث مع نظيره العراقي والفلسطيني التعاون في بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، في العاصمة الأردنية عمّان، مع نظيريه العراقي أركان شهاب والفلسطيني اسحق سدر، التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



واستعرض اللقاء، آليات تفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتحفيز ودعم المبادرات المشتركة في عدد من المجالات ذات الصلة منها بناء القدرات والتحول الرقمي والخدمات البريدية والأمن السيبراني والالكتروني.

وتطرق الدكتور العوج إلى الخطوات التي قطعتها الوزارة في ظل عملية التطوير والتحديث رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة للبلاد، وكذا اهتمامها البالغ في إحداث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة، كونه يعد من المجالات الحيوية بتعدداته المختلفة.

وأكد حرص وزارة الاتصالات اليمنية على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تقف دون تحقيق التقدم التقني والمعرفي والاقتصادي القائم على ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات.. مبدياً رغبة الوزارة بالاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية الكفيلة بخلق كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في مواكبة القوانين الدولية المرتبطة بالتعامل التقني بهذا المجال.

كما ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، خلال لقائه مع مجموعة طلال أبو غزالة العاملة بمجال تقنية المعلومات، فتح آفاق للتعاون بين الوزارة والمجموعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتفق الجانبان على البدء بدراسة فتح فرع لكلية طلال أبو غزالة للابتكار العلمي وفرع آخر لنشاط المجموعة في العاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول، المنعقد بالمملكة الأردنية.