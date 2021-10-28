إجتماع في المهرة يناقش ضبط المتلاعبين بالأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة المهرة، برئاسة محافظ المحافظة، محمد علي ياسر، تدخلات السلطة المحلية والحلول والمقترحات للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة انهيار العملة المحلية وضبط المتلاعبين بالأسعار.



واستعرض الإجتماع الذي حضره، الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، عددا من المقترحات والمعالجات لضبط المتلاعبين بالأسعار وأي مخالفات وتنظيم عملية الحصول على المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومنع التلاعب بأسعارها.

وفي الإجتماع، أكد المحافظ بن ياسر ترحيب السلطة المحلية بأي مبادرات أو حلول تساهم في تخفيض الأسعار وتخفيف معاناة المواطنين جراء إرتفاعها .. مثمناً جهود شباب حملة مكافحة غلاء الأسعار على تفاعلهم وحماسهم من أجل خدمة المواطنين .

ووجه بن ياسر مكتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزولات ومراقبة الأسعار و إبلاغ الجهات الأمنية لتقوم بدورها في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأقر الإجتماع الذي حضره مدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده وممثلين شباب حملة مقاطعة غلاء الأسعار، عددا من المعالجات والمقترحات على أن يتم دراستها والعمل بها في الأيام القادمة.