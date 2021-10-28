تدشين العمل بجهاز الماموجراف الخاص بسرطان الثدي بمستشفى الغيضة المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم العمل بجهاز الماموجراف الخاص بالكشف المبكر لسرطان الثدي بمستشفى الغيضة المركزي والممول من السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك بعد افتتاحه لعيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي باشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومستشفى الغيضة المركزي وتنفيذ مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية.



وخلال التدشين الذي حضره مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد أشار نيمر إلى أن وجود جهاز الماموجراف يأتي في إطار الخدمات الصحية التي تقدمها السلطة المحلية للمواطنين .. منوهاً إلى وجود تنسيق بين السلطة المحلية ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بانشاء عيادة خاصة بالجرعات الكيميائية للتخفيف من معاناة المواطنين في السفر إلى الخارج .

بدوره أوضح مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف أن عيادة الفحص المبكر جاءت نتيجة تعاون مثمر بين المستشفى ومؤسسة فينا خير ، معبراً عن فخره بوجود جهاز الماموجراف الذي سيسهل ويخفف الكثير من العناء للمواطنين .

حضر التدشين، رئيسة مؤسسة فينا خير ونائبة مدير تنمية المرأة يسرى خوار .