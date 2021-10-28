قائد جبهة المشجح: ثقتنا مطلقة بالنصر وخسائر مليشيا الحوثي فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد جبهة المشجح العميد الركن أكرم الأديمي "إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة يخوضون المعارك ولديهم ثقة مطلقة بالنصر وهدفهم الأكبر اجتثاث مليشيا الحوثي الكهنوتية الامامية ومشروعها الفارسي في اليمن".



وأكد في حوار وفقا ل صحيفة “26 سبتمبر”، أن الخسائر البشرية والمادية في أوساط مليشيا الانقلاب الحوثي مهولة، لافتا إلى أن ما يفصح عنه نسبة قليلة جداً، “فمليشيا الحوثي تخوض معاركها وفق نظرية القطيع، لذلك تدفع بانساق من المغرر بهم من البسطاء وأبناء القبائل والمهمشين والأطفال ولا يهمها من يقتل ومن يفقد ومن يتقطع ويتمزق في الشعاب والجبال”.

وأضاف ” نحن نشعر بالأسف أن من بين قتلى المليشيا أطفال ومغرر بهم تزج بهم المليشيا في حروبها ضد اليمنيين، وهنا أجدها فرصة لدعوة أولياء الأمور لحفظ أبنائهم وهي دعوة أيضاً للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في حماية الأطفال من الاستغلال البشع الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية”.

ولفت إلى أن مشروع مليشيا الحوثي مبني على الكذب والأباطيل وتعمل على نشر الخرافة وقلب الحقائق وتشويه الهوية، مؤكدا أن وعي أبطال الجيش والمقاومة أعمق من ان تنطلي عليهم الشائعات الصادرة عن العدو.

وأوضح العميد الأديمي أن أبطال الجيش الوطني يدركون خطر المشروع الظلامي لعصابة الحوثي الإرهابية، ودورها كأداة للمشروع الفارسي الذي يرتكز على العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.