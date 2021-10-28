شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يوقف شركات صرافة جديدة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استمراراً لعمليات التفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، قام البنك المركزي اليمني، من المقر الرئيسِ في عدن، صباح اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021م، بتعليق الأعمال والأنشطة المالية ووقف مزاولة أعمال الصرافة لـ 7 شركات ومنشآت صرافة، وذلك بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على قرار البنك المركزي، وهم:

شركة القطيبي للصرافة

شركة عدن للصرافة

شركة الإنماء إكسبرس للصرافة

شركة بارع للصرافة

شركة الدوحة للصرافة

منشأة المهدي للصرافة

منشأة صدام إكسبرس للصرافة

ويهيب البنك المركزي، كافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

ويحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي قد أوقف أكثر من 64 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون وتعليمات الصرافة في وقت سابق.