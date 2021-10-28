شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح ورشة عمل حول تخطيط القلب في مدرسة الشهيد الجندوح بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – المركز الإعلامي للدعم والإسناد والأحزمة الأمنية

دشنت الهيئة العليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة الجنوبية والخدمات الطبية العسكرية، اليوم، بمدرسة الشهيد الجندوح الطبية بمستشفى عبود العسكري، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول تخطيط القلب الكهربائي للأطباء العاملين في العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، وأطباء الدراسات العليا.

وافتتحت الورشة بكلمة للدكتور عارف الداعري رئيس الهيئة العليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة الجنوبية، رحب من خلالها بالأطباء الحاضرين، والطبيب المحاضر في الورشة د. محمد ناصر مثنى أخصائي القلب، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في بناء الصرح الطبي العسكري وتأهيل الكادر من خلال الاستمرار في عقد الدورات للكادر الطبي المدني والعسكري .

وذكر الداعري أن الهيئة العليا للتأمين الصحي تحضر لافتتاح مختبر وبنك الدم في مستشفى عبود العسكري، وكذا افتتاح مركز جراحة القلب، ومركز زراعة الكلى، مضيفاً أن عمليات نقل الجرحى للخارج خفت بشكل ملحوظ وذلك بفضل الكادر المحلي الذي يقوم بإجراء مختلف العمليات.

وعملت الهيئة خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل وترميم المباني التابعة لمدرسة الشهيد جندوح، وتعمل حالياً على رفد الأقسام بمختلف الأجهزة الطية الحديثة.

حضر تدشين الدورة مدير مدرسة الجندوح الدكتور منير عبدالله عزيز، وعدد من الأطباء.

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