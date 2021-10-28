الحكومة اليمنية تطالب بدعم أوروبي لتفعيل ميناء عدن الاستراتيجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

طالبت السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بدعم أوروبي لإنعاش الدور التجاري للمدينة، من خلال مينائها الاستراتيجي”.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ عدن أحمد لملمس، مع وفد أوروبي يضم نائبة رئيس بعثة الاتحاد باليمن، ماريون لاليس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمحافظة على فيسبوك.

وضم الوفد، ايضاً سفراء فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هيوبرت ياجر، وهولندا ‎بيتر ديريك هوف، والمبعوث السويدي إلى البلاد، بيتر سمنبي.

واستعرض لملمس، خلال اللقاء “الوضع العام للعاصمة المؤقتة عدن وأبرز الاحتياجات الماثلة أمام المحافظة على مستوى البنية التحتية المدمرة”.

ودعا محافظ عدن خلال اللقاء، الاتحاد الأوروبي “إلى ضرورة الدفع بعجلة الاقتصاد وتفعيل دور عدن التجاري من خلال مينائها الاستراتيجي”.

وتعرّض ميناء عدن في 2010، لانتكاسة كبرى، تمثلت في انسحاب نشاط الترانزيت، إضافة إلى ظروف الحرب والأزمات السياسية التي مرت وتمر بها اليمن.