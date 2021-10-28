الأمم المتحدة تناشد الأطراف اليمنية بضرورة التوّعية وإزالة الألغام في “الحديدة”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

ناشدت الأمم المتحدة، اليوم، الأطراف اليمنية بضرورة التوعية بمخاطر الألغام في محافظة الحديدة وضرورة العمل من أجل إزالتها.



جاء ذلك في تعليق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) على مقتل طفلين ورجل بانفجار لغم زرعه الحوثيون بمديرية “الدريهمي” جنوبي مدينة الحديدة.

وقالت البعثة: ليست المرة الأولى التي يقع فيها أطفال محافظة الحديدة ضحية لحادث انفجار لغم.

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: أونمها تناشد الأطراف المعنية مواصلة بذل جهود التوعية وعمليات إزالة الألغام لحماية أهالي الحديدة والأجيال القادمة.

وزرع الحوثيون مئات الآلاف من الألغام عند انسحابهم من معظم جبهات القِتال، وتسببت بمقتل وإصابة الآلاف