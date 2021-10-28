مليشيا الحوثي تعترف باختطاف 77 شخصاً خلال ثالث أسبوع من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، 77 شخصاً من عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



وعزت مليشيا الحوثي عمليات الاعتقال التي طالت الـ77 شخصاً، وفقا لموقع الإعلام الأمني التابع لها، إلى اتهامهم بالتعاون مع السعودية- حد قولها، وهي تهم كيدية تلصقها ضد مناوئيها ومن يعترض على ممارساتها القمعية وجباياتها الشبه يومية.

وتحفظت المليشيا عن ذكر أسمائهم والأماكن والمناطق التي اختطفتهم منها، وأين تخفيهم.

مصادر محلية وصفت التكتم الحوثي بـ"الابتزاز لذوي المختطفين" حيث تفرض قيادات تابعة للمليشيا مبالغ مالية تتراوح ما بين مليون إلى أربعة ملايين ريال مقابل الإفراج عنهم.

وخلال السنوات الماضية اختطفت مليشيا الحوثي آلاف اليمنيين من المنازل ومقار الأعمال والجامعات والسكنات الطلابية، والأسواق العامة والنقاط الأمنية.