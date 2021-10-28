شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مدني وإصابة آخرين بقصف صاروخي حوثي استهدف منازل المواطنين في الجوبة جنوبي مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

استشهد مدني على الأقل، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على إحدى مناطق مديرية الجوبة، جنوبي محافظة مارب.



وذكر مصدر حقوقي، أن قصفاً مدفعياً شنته ميليشيا الحوثي على قرية "الجرشة"، أدى الى استتشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وأضاف المصدر، أن القصف أسفر عن تدمير 4 منازل ومسجد في القرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مناطق بالمديرية، في إطار الهجوم الحوثي المستميت منذ فبراير الماضي، باتجاه المحافظة