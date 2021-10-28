شكرا لبحثكم عن خبر بإشراف وزير الاشغال العامة.. رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق يعلن عن حزمة من المشاريع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنتظر مديريات العاصمة عدن حزمة من المشاريع المتعلقة بالطرقات في مديريات المعلا وصيرة وخورمكسر والمنصورة.

وجرى مطلع ونهاية هذا الاسبوع انزال مناقصات لاصلاح عدة شوارع في العاصمة عدن اعلن عنها رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن المهندس معين الماس بتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس.

وعلق رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن المهندس معين الماس بالقول ان هذه المناقصات جاءت ضمن توجهات الحكومة ومحافظ العاصمة عدن في سبيل تحريك عجلة التنمية في عدن.

وقال الماس ان هذه الخطوة جاءت بإشراف وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين حفظه الله من خلال الدعم الكبير الذي يجب ان تحظى بها العاصمة عدن.

وواصل قائلا ان صيانة وإعادة تأهيل طريق سوزوكي جولة الرحاب الى طريق سوزوكي جاء لتخفيف معاناة المواطنين بسبب رداءة الطريق.

ولفت الماس ان مديريات العاصمة عدن سوف تحظى بالأولوية في صيانة وتأهيل شوارعها بموجب توجهات القيادة السياسية.

وتابع قائلا ان صيانة وإعادة تأهيل شارع السواعي(الإسكان) مديرية المعلا وصيانة وإعادة تأهيل شارع لقمان و شارع العيدروس مديرية صيرة تأتي ضمن الدعم اللامحدود الذي يقوم بها سيادة المحافظ أحمد حامد لملس والقيادة السياسية.

وبين الماس ان صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة العاصمة عدن وبإشراف من معالي وزير الاشغال العامة والطرق الشاب المهندس مانع بن يمين سوف يكون يد الخير والبناء للعاصمة عدن التي ظلت تعاني من انعدام الخدمات عنها بما فيها الطرقات..

واشاد الماس بالتسهيلات الكبيرة التي قدمها الاستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن من اجل صيانة واعادة الشوارع بمديريات عدن.

صادر عن: وحدة الإعلام في صندوق صيانة الطرق والجسور الادارة العامة-العاصمة المؤقتة عدن.