شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر التطورات العسكرية في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر مطلعة أن المواجهات مازالت مستمرة في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب شرقي اليمن رغم سيطرة الحوثيين على مركزها.



وذكرت المصادر أن مناطق واسعة من مديرية الجوبة لازالت تحت سيطرة قوات الحكومة والمقاومة.

وبحسب المصادر فإن منها مناطق (الجرشة، يعرن، آل نمران، وآل الصياد والعمود ومناطق أخرى).

وأوضحت أنه تم تعزيز الدفاعات في تلك المناطق، فيما يشن الحوثيون قصفا صاروخيا على بعض تلك المناطق، بما في ذلك قرى آهلة بالسكان.