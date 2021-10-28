شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يناقش إشكالية تشغيل محطتي توليد الكهرباء في منطقتي الغرف وبدره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع بمدينة سيئون أوضاع محطتي توليد الطاقة في منطقتي الغرف وبدره وسبل التغلب على الإشكاليات التي برزت بعد استلام المحطتين.



وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي خلال لقائه مع مسئولي الكهرباء على ضرورة تكاتف الجهود بين العاملين في مختلف الأقسام الإدارية والفنية بالإدارة العامة للكهرباء ومحطات التوليد لضمان استمرارية خدمة التيار والتغلب على أية عراقيل او إشكاليات تبرز أثناء العمل اليومي.