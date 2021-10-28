رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة محافظ الضالع الاسبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل اللواء علي قاسم طالب محافظ الضالع الأسبق الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة الوطن.



وأشاد الدكتور بن دغر بأدوار الفقيد الوطنية والنضالية دفاعًا عن القيم المثلى التي عرفها وآمن بها وشكلت وعيه الوطني، ووجدانه الوحدوي، كغيره من أبناء الضالع الاوفياء.. كما كان عسكريا مشهودًا له بالشجاعة والإقدام والانضباط والكفاءة، وقياديًا مدنيًا متمرسًا في إدارة شؤون الدولة.

وعبر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.