شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على جنوب غربي السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض حزمة من صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على جنوب غربي المملكة. وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إحباط "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية في المملكة خمسة صواريخ باليستية أطلقتها "أنصار الله" باتجاه منطقة جازان. وشدد التحالف على أنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على المملكة. المصدر: "واس" RT

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