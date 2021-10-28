شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تطرح مناقصة دولية للقمح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال متعاملون أوروبيون إن المؤسسة العامة للحبوب السعودية طرحت اليوم الخميس مناقصة دولية لشراء نحو 655 ألف طن من القمح.

وتوقع المتعاملون أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات غدا الجمعة 29 أكتوبر 2021.

وقال المتعاملون إن المناقصة تسعى لشراء قمح صلد، يحتوي على 12.5 في المئة من البروتين، من موردين عالميين، على أن تسلم الشحنات في يناير وفبراير ومارس وأبريل 2022.

المصدر: رويترز