عاجل.. تدمير 5 صواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي صوب جنوب السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي ، الخميس، اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه جازان جنوب السعودية.



وأوضح التحالف، في بيان، أن "المليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية".

وشدد على أن "هذه المحاولات تثبت إجرام هذه المليشيا الانقلابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب"، حسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد التحالف "استمرار قيادة القوات المشتركة باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات".

ولفت إلى أن "هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".