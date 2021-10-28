لقاء يناقش أوجه التعاون المشترك لتسهيل اجراءات عمل إدارة الأمن والشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء مشترك ضم مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن حسن احمد العيدروس ومدير عام الاشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء الدكتور علوي بن يحيى ووكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي حلمي بن دهري اوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات لتسهيل اجراءات عمل إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيئون والبحث الجنائي وتحقيق السلامة المرورية.



وأوضح مدير عام الاشغال ان التعاون الذي يجمعنا مع الوحدات الامنية والجهات الاخرى ذات العلاقة في الشأن المروري وضبط المخالفات وتنفيذ اوامر النيابة والقضاء ساهمت في تنفيذ المهام والاعمال المناطه به ، مشيرا بانه المرحلة القادمة ستشهد تعاون في نشاط مكتب الاشغال لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

من جهته اشار وكيل النيابة بن دهري إلى أهمية هذه اللقاءات في معالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن في سير العمل ، مؤكدا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة الإنجاز للقضايا وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق وتحريك قضايا المواطنين.

بدوره أكد العميد العيدروس التزام أجهزة الامن بتنفيذ الاوامر والقرارات القضائية، والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل مع النيابة ، مشيرا بان الوحدات الامنية في كل المديريات مستعده بالوقوف الى جانب مكتب الاشغال بحمايتهم لتنفيذ المهام الموكلة اليهم ، داعيا مكتب الاشغال اشراك شرطة السير في تخطيط الشوارع العامة والفرعية وتركيب الاشارات والارشادات المروية في جميع الشوارع بالمديريات