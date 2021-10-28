محاضرة توعوية لمنتسبي معسكر الأحقاف عن المخدرات من حيث الأضرار ومكافحة ترويجها وتهريبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقيمت صباح اليوم، بمعسكر الأحقاف "القيعان"، التابع للمنطقة العسكرية الثانية، في منطقة القيعان بمديرية ثمود؛ محاضرة توعوية لمنتسبي المعسكر، حملت عنوان "معاً نحمي أنفسنا من أضرار المخدرات ومخاطرها".



حيث نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بالتعاون مع قيادة معسكر الأحقاف، خلال زيارة مدير الإدارة، العقيد عبدالله أحمد لحمدي، والفريق المرافق له.

وشملت المحاضرة مجموعة من المحاور الهامة؛ كان أبرزها التعريف بأسباب تعاطي وترويج وتهريب المواد المخدرة، وماتتركه من أثر على الفرد والمجتمع، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم المجتمعي في عموم البلاد.

كذلك قدم العقيد "لحمدي" تعريفاً شاملاً بقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات التي نص عليها القانون، وكيفية التعامل مع مختلف الضبطيات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها خلال الضبط، لسلامة سير القضايا.

وأوضح كذلك الأنواع الرائجة من المخدرات، وأشكال استخدامها، وأساليب تهريبها، والطرق السليمة لتفتيش الأشخاص والمركبات ومختلف وسائل النقل، والكشف عن أماكن إخفائها.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادة معسكر الأحقاف، وكافة منتسبيه من ضباط وصف وجنود، وتعاونهم الدائم مع إدارة مكافحة المخدرات، وتقديمهم كافة التسهيلات للإدارة، إضافة لمستوى اليقظة والحس الأمني العالي لديهم.

وحث العقيد "لحمدي" منتسبي المعسكر على بذل المزيد من الجهود في حماية وتأمين منطقة القيعان، التي تُعد أحد أهم البوابات الشرقية الدولية لحضرموت.

بدوره أثنى قائد المعسكر، المقدم محمد حسين الخلاقي؛ بالمبادرة وزيارة إدارة مكافحة المخدرات ومدير الإدارة العقيد "لحمدي"، وتقديمهم للمحاضرة التوعوية التي ستعزز مستوى التعامل من قبل منتسبي المعسكر ضمن نقاطهم العسكرية المنتشرة بالمنطقة، وكشف أية محاولات لتهريب المخدرات.

كما أكد المقدم "الخلاقي" استمرار معسكر الأحقاف في تنفيذ مهامه وواجباته العسكرية، المكلف بها من قيادة حضرموت السياسية والعسكرية، والحفاظ على أمن واستقرار أراضي حضرموت، وردع كل من تسول له نفسة المساس بترابها وإنسانها.