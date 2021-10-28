اختتام الدورة التدريبية التأسيسية في المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بقشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت بمحافظة المهرة، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية للكوادر الصحية ومنتسبي العيادة المتنقلة حول المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد والتي نفذتها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث ( IRVD ) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



وتلقى المشاركون خلال الدورة التي استمرت (10) أيام عدداً من المعلومات والمعارف حول الكشف عن حالات سوء التغذية وكيفية علاجها وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة في المناطق المستهدفة.

وفي اختتام الدورة أكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة، الدكتور عوض مبارك سعد، على أهمية الدورة لتأهيل الكوادر الصحية والعاملين بالعيادات المتنقلة على كيفية معالجة حالات سوء التغذية الحاد والتعامل معها في المناطق المستهدفة من المشروع.

ولفت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار شراكة مكتب الصحة والسكان ومنظمة الأمين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمحافظة.

وشكر مبارك منظمة الأمين ومركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم مثل هذه الدورات الحيوية من أجل تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في أدارة حالات سوء التغذية ، داعياً المتدربين إلى تطبيق كل ما تلقوه من معلومات ومعارف وخبرات عملية على الواقع العملي وتقديم الخدمات التغذوية للمستهدفين لما من شأنه التخفيف من معاناة المرضى.

من جانبه اوضح مدير مكتب الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث الأستاذ محمد علي ناشري بأن هذه الدورة استهدفت الكادر الصحي العامل في العربات المتنقلة لاكسابهم الخبرات والمهارات العلاجية للتعامل مع حالات سوء التغذية الحاد والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التغذوية المقدمة في المحافظة.

حضر اختتام الدورة نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والمنسق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية الدكتور مراد بن عقيل ورئيس فرق الإستجابة السريعة الدكتور أسامة محمد علي والأستاذ صالح أحمد الجبلي منسق برنامج التغذية بالمحافظة.