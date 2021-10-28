تنمية المرأة بمديرية قشن تقيم فعاليات توعوية حول سرطان الثدي وطرق الوقاية منه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت إدارة تنمية المرأة بمديرية قشن اليوم فعاليات للتوعية بسرطان الثدي ضمن اليوم الوردي في مدرسة بلال بن رباح بمنطقة ماكيب بحضور نساء المنطقة.



وأشارت الأستاذة أشواق مبارك عوشن مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية إلى أن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية خلال هذا العام ، مشيرة الى انها استهدفت التجمعات النسائية و أن الحملة لاقت تجاوبا ونجاحا كبيرا.

ودعت القطاع الخاص إلى التعاون والمساهمة وخلق شراكة فاعلة مع الجهات المهتمة بمكافحة السرطان وتقديم الدعم بما يسهم في إنجاح أنشطتها وفعالياتها.

وأشارت عوشن إلى أن كل ما كان الاكتشاف مبكراً لسرطان الثدي كانت نسبة الشفاء أكبر .. لافتة إلى أن التشخيص المبكر يساعد على احتواء الورم قبل انتشاره.

ووجهت مدير تنمية المرأة بالمديرية الشكر للرعاية الكريمة لهذه الفعاليات من قبل محافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر، كما شكرت الأستاذة لبنى كلشات مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة لما قدمته و تقدمه من دعم ومتابعة وتوجيهات لإنجاح هذه الفعاليات التوعية وأثنت على إدارة مدرسة بلال وكادرها التعليمي لتعاونهم في إنجاح هذه الفعالية.

وتناولت الندوة التي قدمتها الدكتورة دعاء محفوظ الكسادي أهمية زيادة الوعي حول الأسباب الإصابة بسرطان الثدي وكيفية تجنبها والتعرف على طرق الفحص الذاتي من قبل المرأة نفسها ودوره في مساعدتها على الإكتشاف المبكر للإصابة وأهمية الفحص الدوري وآثاره الإيجابية في تجنب الإصابة بالمرض.

و خلصت المحاضرة الى ضرورة ان تضع الجهات التي تضع خطط الخدمات الصحية خطوات رامية لتسهيل الكشف المبكر للسرطان وضمان الإسراع في علاجه، وخاصة سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون، مما يحد من الوفاة ويؤدي إلى نجاة المزيد من الناس، وتقليل الكلفة المالية بالنسبة للمرضى وذويهم.