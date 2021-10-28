المهرة تستعد لتدشين برنامج صرف الحوالات النقدية غير المشروطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، يوم أمس، بمكتبه، ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية غير المشروطة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية بمديرية سيحوت الأستاذ سالم سعيد باكريت.



ويهدف لقاء باكريت مع القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله باعبده، لتنفيذ الجولة الحادية عشر للمستفيدين من صرف الحوالات النقدية غير المشروطة بالمديرية، والمسجلين في قاعدة بيانات صندوق الرعاية.

و شكر باعبده الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير صندوق الرعاية الاجتماعية فرع سيحوت_ ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية غير المشروطة بالمديرية الأستاذ سالم سعيد باكريت، لإيصال الحوالات لمستفيديها في عموم مناطق المديرية بسهولة ويسر.

ومن جانبه قدّم ضابط تيسير صرف الحوالات النقدية غير المشروطة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية بمديرية سيحوت الأستاذ سالم سعيد باكريت، جزيل شكره للسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ عبدالله باعبده، لما تقدمه من تسهيلات لتنفيذ المرحلة الحادية عشر من مشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة لمستفيديها بمديرية سيحوت.

حضر اللقاء، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية سيحوت الشيخ سعد عبدالله عفرار، ومندوب الصرف بشركة الكريمي للصرافة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.