حقوق الإنسان بمأرب: تصعيد المليشيا الحوثية في الجوبة تسبب في استشهاد واصابة 300 مدنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب " ان التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب تسبب في استشهاد واصابة 300 مدنياً وتهجير ونزوح اكثر من 10 الف أسرة".



واضاف المكتب في بيان وفقا لوكالة سبأ" ان المليشيات الحوثية استهدفت ، اليوم، عزلة الجرشه بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا والتي تسببت في اصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة".

وعبر مكتب حقوق الانسان، عن ادانته للصمت الدولي أمام إجرام المليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية.

ودعا، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً او بالاعدامات الجماعية و الممارسات القمعية أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.