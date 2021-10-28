عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 105 عنصر حوثي في محيط مأرب بـ26 عملية استهداف

الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، مقتل 105 من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب.



وقال التحالف اليوم إنه نفّذ 26 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء أن عمليات الاستهداف التي قام بها قتلت 85 عنصرا من الحوثي ودمرت 9 آليات عسكرية. وأضاف بيان الأمس أن التحالف نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.