بقدرة 30 ميجاوات.. الحكومة توجه باستكمال انجاز محطة الكهرباء في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باستكمال انجاز محطة الكهرباء في أبين، بقدرة 30 ميجاوات، وطريق رصد- باتيس، ومشاريع دعم تصريف مياه السيول، وغيرها.

جاء ذلك خلال ترؤوسه، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ضم محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ.

ووجه رئيس الحكومة خلال اللقاء، السلطة المحلية في أبين، باتخاذ معالجات عاجلة عدد من القضايا ذات الأولوية في المحافظة، والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.

وأكد على دعم الحكومة للسلطة المحلية في خططها لمعالجة التحديات القائمة في القطاع الصحي والتعليمي والطرقات والمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى الحرص على إيلاء محافظة أبين وبتوجيهات من الرئيس هادي الاهتمام اللازم في ظل الحرمان الذي تعرضت له منذ عقود.

واستمع رئيس الوزراء من قيادة محافظة أبين إلى شرح حول التحديات القائمة في مختلف المجالات ورؤية السلطة المحلية والتنفيذية للتعامل معها والدعم الحكومي المطلوب.

مشيرين إلى التحديات المستجدة في المحافظة وبينها تدفق النازحين وسيول الأمطار التي تسببت بتضرر الأراضي الزراعية والبنى التحتية.