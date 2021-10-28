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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضحايا مدنيون في هجوم لمليشيات الحوثي بمأرب

الخميس 28 أكتوبر 2021

الخليج 365

سقط عشرات الضحايا المدنيين، في هجوم لمليشيات الحوثي على بلدة ريفية مكتظة بالسكان جنوبي محافظة مأرب شرقي اليمن.



وأطلقت مليشيات الحوثي سلسلة من الهجمات بالقذائف على بلدة "الجرشة" التابعة لمديرية الجوبة، جنوبي مأرب، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين وخسائر مادية كبيرة.

وقال مصدر حكومي، إن مليشيات الحوثي قصفت بلدة "الجرشة" الريفية بأكثر من 20 قذيفة صاروخية وقذائف الهاون ما تسبب في سقوط عشرات الإصابات بصفوف المدنيين، فضلا عن تدمير مسجد وأكثر من 5 منازل سكنية.

ودفعت الهجمات الحوثية عشرات الأسر للنزوح قسرا من منازلها إثر كثافة القصف الذي تشنه المليشيات، خصوصا عقب اجتياحها مركز مديرية الجوبة ومديرية جبل مراد جنوبي مأرب.

وبحسب المصدر فإن أكثر من 500 أسرة فرت من منازلها في عزلة "الجرشة" بالجوبة عقب تدمير المليشيات الحوثية لمنازلهم وممتلكاتهم.

ونددت الحكومة اليمنية بهجوم مليشيات الحوثي على قرى الجرشة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الإخلاقية تجاه الشعب اليمني.

وأعربت في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب عن "إدانته للصمت الدولي أمام إجرام المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية".

وقال البيان إن "المليشيات الحوثية استهدفت، الأربعاء، عزلة الجرشه بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا والتي تسببت في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير للأسر".

وكشفت مكتب حقوق الإنسان في مأرب أن التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل المدنيين في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة تسبب في استشهاد وإصابة 300 مدني.

كما "تسبب في تهجير قسري ونزوح أكثر من 10 ألف أسرة بينها أكثر من 500 أسرة نزحت عقب الهجوم على بلدة الجرشة"، طبقا للبيان.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل المليشيات المدعومة إيرانيا.

من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بقصف عزلة الجرشة الآهلة بالسكان في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتهدم مسجد الجرشة و4 من منازل المدنيين.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات إن "هذه الجريمة الإرهابية تأتي في ظل استهداف متواصل من قبل مليشيات الحوثي على قرى ومنازل المدنيين في مديرية الجوبة، والتي كان آخرها قصف عزلة الجرشه بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا سقط ضحيتها عشرات المدنيين بيت قتيل وجريح، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وتهجير أكثر من (500) أسرة".

وأشار إلى ارتفاع إعداد الضحايا والمتضررين بين المدنيين منذ تصعيد مليشيات الحوثي في مديريات جنوب محافظة مأرب وموجة نزوح طالت أكثر من 10 آلاف أسرة من منازلهم وقراهم.