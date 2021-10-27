شرطة تعز تعلن القبض على شخصين متهمين بقتل مواطن في باب موسى

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الأربعاء، القبض على شخصين متهمين بقتل مواطن يوم أمس الثلاثاء، واحتجاز اثنين أخرين متهمين بحادثة أخرى بعد أن سلما نفسيهما.



وأفاد مركز الإعلام الأمني عن مصدر بشرطة تعز، بضبط المدعو (ع.ع.غ ) والمدعو (ي.أ.ن) المتَهمينِ بقتل المواطن "أحمد يوسف شرف العرز"، والذي قُتل مساء يوم أمس في جولة باب موسى بسبب خلافات سابقة بينهم".



وأوضح المصدر، أنه "تم ضبط أحد المتهمين يوم أمس فيما تم ضبط الآخر ظهر يومنا هذا في نقطة الهنجر (غرب المدينة) من قبل أفراد الشرطة العسكرية أثناء محاولته الهروب خارج المدينة"، مشيرا إلى أنه تم إيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



ولفت المصدر، إلى أنه بحسب توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي فقد انتقل المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي إلى نقطة الهنجر وقدم كلمة شكر لأفراد النقطة وسلم لهم مكافئة مالية.



كما أشاد بيقظتهم وحسهم الأمني ونجاحهم في ضبط الجاني مثمنا في ذات الوقت دور البحث الجنائي والتحريات وإدارة القيادة والسيطرة في إجراءات التحري والتنسيق والمتابعة والضبط.

إلى ذلك قال مركز الإعلام الأمني، إن الأجهزة الأمنية تحتجز المدعو ( أ.ب.ا) والمدعو(ع.م.ع) المُتَهَمينِ في حادثة قتل المواطن جمال عبدالوهاب الزغروي التي حصلت ظهر اليوم في منطقة باب موسى أثناء عبثهما بالسلاح.

وأشار إلى أن المتهمين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية وتم إيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.