شكرا لبحثكم عن خبر تعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان الجيش المصري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي الخبر على الصفحة الرسمية في فيسبوك.

ويحل أسامة عسكر في منصب رئيس أركان الجيش المصري خلفا للفريق محمد فريد حجازي.

وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وقائدا للجيش الثالث الميداني.

وفي قرار آخر، عين الرئيس المصري الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.