شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل سقوط الجوبة جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر متطابقة عن أسباب سيطرة قوات صنعاء على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية على مشارف مدينة مأرب،الأمر الذي يهيئ لسقوط سريع للمدينة.

وأفادت المصادر إلى أن قوات صنعاء تمكنت من شن هجوماً خاطفاً سيطرت خلاله على "الجديدة" مركز مديرية الجوبة، بعد أيام من سيطرتها على منطقتي تجا و واسط جنوبي المديرية ذاتها.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تفاجئت من كثافة الهجوم مشيرة إلى أنها كانت تواجه انقطاعا لجميع أنواع الاتصالات، الأمر الذي تسبب في إرباك واسع لها وانسحاب المئات منهم نحو نقطة الفلج.

من جانبها اتهم إعلاميون يتبعون "التوجيه المعنوي" للجيش الحكومي ما اسمته "الخلايا النائمة" وسط قوات هادي متهمة إياها بالانقلاب لصالح الحوثيين في الساعات الأولى للهجوم على "الجديدة"، وقامت بأسر قيادات ميدانية في الخطوط الدفاعية الأولى.

ومن شأن سيطرة صنعاء على الجوبة أن ينقل المواجهات إلى مدينة مأرب، التي يتوقع مراقبون سقوطا سريعا لها بعد تطويقها من ثلاثة اتجاهات وانهيار كافة دفاعاتها.

وتسعى قوات صنعاء للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعد أخر معاقل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وحزب الاصلاح.