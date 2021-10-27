فريق من مكتب برنامج الأغذية العالمي محور المكلا يزور مستشفى الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع فريق من برنامج الأغذية العالمي WFP ـ محور المكلا ـ اليوم الإثنين على سير العمل في مستشفى الغيضة المركزي بمحافطة المهرة.



وتعرف الفريق من المدير العام للمستشفى الأستاذ محسن بلحاف على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، مطلعا على إحصائيات المستفيدين من البرامج التي تدعمها المنظمة وتحديدا في قسم سوء التغذية ومدى تحقيق أهداف التدخلات في هذا الجانب.

وأشاد الفريق بجهود الطاقم الطبي والإداري في المستشفى الذي يقدم خدمات جليلة حسب الإمكانيات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

رافق الفريق في زيارته مدير مكتب ائتلاف الخير بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن مزيون، والمساعد اللوجستي الأستاذ طلال بن حريز ومساعد المتابعة والتقييم المهندس عوض كعيتي والدكتور صالح الجبلي.