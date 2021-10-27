بلادنا تشارك في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني بالاردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول (AIDTSEC 2021)، المنعقد بالمملكة الاردنية الهاشمية، بوفد ترأسه وزير الاتصالات و تقنية المعلومات الدكتور نحيب العوج.



ويهدف المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من صناع القرار والرائدين والباحثين في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني ونخبة من المحاضرين المحليين والدوليين، إلى ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات المشتركة وإيجاد حلول للمشكلات المعاصرة في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الخبراء والمبتكرين وشركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع اضافة إلى بحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات.

كما يتضمن المؤتمر، معرضاً يحتوي على أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني.

وعلى هامش المؤتمر،التقى الوزير العوج، بوزراء الاتصالات في جمهورية العراق ودولة فلسطين ورئيس مجموعة طلال ابو غزاله، وعدد من مدراء وممثلين الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مكافحة القرصنة الالكترونية والأمن السيبراني في اليمن.

شارك في المؤتمر،رئيس المكتب الفني بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وائل طرموم ومدير عام الموسسة العامة للإتصالات فرع عدن عبدالباسط الفقية.