مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة ينفذ نزولات ميدانية لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة نزولات ميدانية ،اليوم، لأسواق مدينة الغيضة لمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين بها .



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الاستاذ عبدالله خودم أن الحملة تهدف لمراقبة أسعار الجملة ومقارنتها بأسعار التجزئة في أسواق مدينة الغيضة مشيراً إلى أن هناك حملاث مكثفة سيقوم بها الفريق للنزول الميداني على الأسواق لمراقبة الأسعار فيها وضبط المتلاعبين .

وأضاف خودم أن الحملة تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الصناعة والتجارة الاستاذ محمد الأشول ومحافظ محافظة المهرة معالي الاستاذ محمد علي ياسر بضرورة مراقبة الأسعار وتكثيف النزولات الميدانية للأسواق وضبط المخالفين ،مؤكداً أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها بحق المخالفين والمتلاعبين .