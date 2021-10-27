شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الإسلامي: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الوضع في اليمن والإساءة للمملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وشدد العثيمين في بيان صحفي، اليوم، على أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني "تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني"..مؤكداً أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود السعودية من خلال قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة الشرعية ووقف الانقلاب على الشرعية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبتمبر 2014م، بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير لمساندة الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار إلى أن وزير الإعلام اللبناني تجاهل الجهود المبذولة التي تقوم بها السعودية لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار والتي تواجه تعنتا من الحوثيين وإصرارهم على توجيه الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة إلى الشعب اليمني والمدنيين في السعودية واستهداف أراضي السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين، وزير الإعلام اللبناني إلى "الاعتذار فورا" للسعودية والإمارات واحترام مشاعر الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب على الشرعية أمنياً وإنسانياً واقتصادياً.