نائب الرئيس يعزي في وفاة محافظ الضالع الأسبق اللواء علي قاسم طالب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة محافظ الضالع، نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق اللواء الركن علي قاسم طالب، والذي وافته المنية اليوم في القاهرة، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى إياد علي قاسم وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العملية والإدارية في مختلف المواقع العسكرية والمدينة التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالعطاء، منوهاً بإسهامات الفقيد السياسية والاجتماعية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل طالب،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.