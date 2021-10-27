شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة محافظ الضالع الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة محافظ الضالع الأسبق اللواء علي قاسم طالب، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية وجهها الى أبناء الفقيد وجميع افراد اسرته وكافة آل طالب، ، بادوار ومناقب وصفات الفقيد، وما سطره خلال حياته العملية من قيادة كفؤة ونزيهة في كل المواقع التي تقلدها سواء كانت مدنية او عسكرية.. معربا عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.