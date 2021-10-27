محافظ شبوة يناقش مع ممثلي المنظمات الدولية الأوضاع الإنسانية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة شبوة محمد عديو، اليوم، مع ممثلي مكاتب المنظمات الدولية العاملة في بلادنا، الأوضاع الإنسانية في المحافظة، وتدخلاتها في الجوانب الإنسانية والخدمية ومشروعات الاستجابة الطارئة وتخفيف معاناة النازحين داخل المحافظة.



وخلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمن والسلامة وبرنامج الغذاء العالمي، طالب المحافظ مكاتب منظمات الأمم المتحدة في بلادنا، بتوسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظة..مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة لعمل ونشاط المنظمات الدولية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عملها.

من جانبهم، أوضح ممثلي مكاتب منظمات الأمم المتحدة ان زيارتهم للمحافظة تأتي للإطلاع على الوضع الإنساني ودراسة إحتياجات ذلك والعمل على تعزيز عمل المنظمات الدولية ومجالات التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة.