رئيس الوزراء يوجه باتخاذ معالجات عاجلة لعدد من القضايا في محافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ معالجات عاجلة عدد من القضايا ذات الأولوية في محافظة أبين، والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وفي مقدمتها استكمال انجاز محطة الكهرباء بقدرة 30 ميجاوات، وطريق رصد- باتيس، ومشاريع دعم تصريف مياه السيول، وغيرها.



وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، على دعم الحكومة للسلطة المحلية في خططها لمعالجة التحديات القائمة في القطاع الصحي والتعليمي والطرقات والمياه والصرف الصحي.. مشيرا الى الحرص على إيلاء محافظة ابين وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية الاهتمام اللازم في ظل الحرمان الذي تعرضت له منذ عقود.

واستمع رئيس الوزراء من قيادة محافظة ابين الى شرح حول التحديات القائمة في مختلف المجالات ورؤية السلطة المحلية والتنفيذية للتعامل معها والدعم الحكومي المطلوب، مشيرين الى التحديات المستجدة في المحافظة وبينها تدفق النازحين وسيول الامطار التي تسببت بتضرر الأراضي الزراعية والبنى التحتية.

وعبر محافظ ابين وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء وما يبديه من حرص على متابعة احوال المواطنين في المحافظة ودعم قيادتها لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.