وزير الأشغال يناقش مع محافظي لحج وتعز تنفيذ مشاريع الطرق في المحافظتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة لحج اللواء احمد التركي، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، عدد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المحافظتين.



واشار وزير الاشغال، الى انه ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، سيتم تدشين مشروعي طور الباحة بلحج والتربة بتعز خلال الفترة القريبة القادمة..لافتاً الى انه سيتم ادراج عدد من المشاريع للمحافظتين ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2021-2022م.

واكد الوزير بن يمين، ان مثل هذه المشاريع تاتي في اطار تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وتسهيل عملية النقل للشاحنات الكبيرة والمركبات الصغيرة وحركة نقل المسافرين بين المحافظات..مشيراً الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بالمحافظات المحررة من خلال تخصيص المشاريع الحيوية.

من جانبهما، تطرق محافظي لحج وتعز، الى معاناة ابناء المحافظتين في عملية التنقل للبضائع وحركة المسافرين الامر الذي يستدعي تنفيذ هذه الطرق وبصورة عاجلة..مشيدين باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة الاشغال العامة والطرق والتي تجسدت بعدد من المشاريع الحيوية والتي سيتم تنفيذها بالمحافظتين قريباً، باللاضافة الى ما سيتم ادراجه من مشاريع في البرنامج الاستثماري للعام 2021-2022م.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي والمهندس علي احمد حسن والمهندس وليد ردمان، ووكيل محافظ تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي.