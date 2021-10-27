مجلس التعاون الخليجي يستنكر دفاع وزير الإعلام اللبناني عن مليشيا الحوثي الانقلابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، دفاع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن مليشيا الحوثي الانقلابية، وتجاهله تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، وتستهدف أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة.



وعبر الحجرف في بيان صحفي، عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن..مستنكراً تعرض الوزير اللبناني لكلاً من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال حديثه متهماً إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.

وطالب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما طالب الأمين العام، وزير الإعلام اللبناني بعدم قلب الحقائق، والاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة..مؤكداً بأن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.