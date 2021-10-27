محافظ المهرة يطلع على اوضاع مديرية حوف وصندوق النظافة ويوجه بسفلتة 4 كيلو لمركز مديرية حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على اوضاع واحتياجات مديرية حوف من المشاريع وجهود السلطة المحلية بالمديرية في هذا الجانب.



واستمع المحافظ من مدير عام المديرية حاتم عامر، الى شرح مفصل حول احتياجات المديرية وجملة من المشاريع الجاري العمل فيها الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة ومنها مشروع ترميم وصيانة طريق حوف - صرفيت، ومستوى الإنجاز والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد المحافظ بن ياسر، أن السلطة المحلية ستعمل على توفير الاحتياجات وتنفيذ المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة.

كما اطلع محافظ المهرة، خلال لقائه، مدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد بن عوشن ومدير إدارة التحسين عادل محسن بلحاف، على نشاط صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة والصعوبات التي تواجه عمله.

وأشاد المحافظ بن ياسر، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق وعمال النظافة وما يحققونه من نجاحات وإنجازات ملموسة في مختلف الجوانب..مؤكداً مواصلة دعم السلطة المحلية لنشاط الصندوق.

ووجه محافظ المهرة، باعتماد سفلتة أربعة كيلو متر لمركز مديريات حات بتمويل من السلطة المحلية ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات.

واطلع المحافظ خلال لقائه مدير عام مديرية حات محسن بلحاف، على أوضاع المديرية وطبيعة الخدمات المقدمة لإبناء المديرية..مؤكداً حرص السلطة المحلية واهتمامها بجميع مديريات المحافظة من خلال توفير المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين..مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.