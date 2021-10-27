شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالمهرة يناقش تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الجديدة بقوة 40 ميجا وات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد برئاسة محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ، اليوم، مع مدراء مكاتب المياه والصرف الصحي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأراضي، والأشغال العامة والطرق والمطار، ومؤسسة الكهرباء، تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الجديدة بقوة 40 ميجا وات مع خطوط نقل الطاقة من المحطة الجديدة إلى القديمة.



وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، أكد المحافظ بن ياسر، على ضرورة الجاهزية للبدء في المشروع..مشدداً على ضرورة تعاون كافة الإدارات المعنية بالمشروع في تسهيل الإجراءات لإقامة ونجاح المشروع ومضاعفة الجهود وتكاملها.. مؤكداً دعم السلطة المحلية للمشروع وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في تنفيذه.