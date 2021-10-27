بحيبح يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.



واشاد الوزير بحيبح، بالدور الفاعل والمؤثر لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها الشريك الفاعل والحقيقي لدعم منظومة العمل الصحي.. معرباً عن تطلعه لمضاعفة جهود التنسيق بين الوزارة والمنظمة، وتنفيذ مشروع محطات الاوكسجين في المحافظات واعطاء الأولية للمناطق الأكثر احتياجا.

كما ناقش الجانبان، القضايا المطروحة لتطوير وتعزيز عمل مراكز العزل لـ (كوفيد-19) وإمكانية تطويرها والإسهام في تفعيل حملات اللقاح ضد فيروس كورونا ودعم أنشطة المركز الوطني للتثقيف والإعلام السكاني ودعم مرضى الثلاسيميا وز ارعي الأعضاء بالأدوية اللازمة.

واطلع وزير الصحة من المسؤول الاممي، على تدخلات وأنشطة المنظمة الداعمة للقطاع الصحي وخارطة توزعها والصعوبات التي تعترض سير عمل بعض انشطتها.