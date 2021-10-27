السفير الدعيس يسلم مسؤول لبناني رسالة احتجاج واستنكار حول تصريحات جورج قرداحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلم سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس، اليوم، أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان السفير هاني شميطلي، رسالة الاحتجاج والاستنكار من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي تستهجن فيها التصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي في إحدى البرامج التلفزيونية.



واشارت وزارة الخارجية في رسالة الاحتجاج، الى ان تلك التصريحات تأتي خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح التي عبرت عنه الحكومات اللبنانية المتعاقبة عبر ادنتها للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية ودعمها لكافة قرارات الجامعة العربية وللقرارات الأممية ذات الصلة..معربة عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية- اللبنانية وتتناسي جرائم المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني وانقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام في تحدٍ واضح لكافة القرارات الأممية.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من هذه التصريحات التي لا تخدم العلاقات التأريخية بين البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين، عن انزعاجه الشديد عند سماعه للتصريح الصادر عن جورج قرداحي والذي صدر قبل تشكيل الحكومة اللبنانية وتوليه وزارة الإعلام..مؤكداً موقف لبنان الثابت والداعم للحكومة الشرعية والمؤيد لكل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال " ان لبنان يدعم كل مساعي السلام القائمة على المرجعيات المعترف بها دولياً وإقليمياً وهذا هو موقف الحكومة اللبنانية الذي أكد عليه رئيس الوزراء اللبناني في تصريحه يوم أمس وهو ما أكدت عليه وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في تصريحها الصادر اليوم"..مشدداً على أنه ليس هناك أي تغيير في هذا الموقف.